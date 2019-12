WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Święta z teściową. "Nienawidzę tej bezczelnej baby" Relacje synowej z teściową bywają trudne. Szczególnie przed świętami, gdy w wirze przygotowań często panuje napięta atmosfera. "Nienawidzę tej bezczelnej baby" - pisze jedna z kobiet, która ma dość kłótni z matką swojego męża. Święta z teściową bywają czasem bardzo trudne (123RF) Teściowa jest często przedmiotem żartów. Jednak to mężczyźni najczęściej śmieją się z "mamusi", podczas gdy kobiety też często mierzą się z trudnymi relacjami z matką męża. Niejednokrotnie wcale nie jest im do śmiechu. "Nienawidzę tej bezczelnej baby. Bardzo długo nastawiałam się na święta z tą kobietą, ale nie mogę na nią patrzeć" - pisze jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria. Święta z teściową - dla niektórych to problem "Wstaliśmy dzisiaj rano i telefon nie łapał Wi-Fi. Telefon do wymiany, więc machnęłam ręką, ale po chwili sprawdziłam, czy w ogóle coś łapie i nazwy sieci Wi-Fi sąsiadów były widoczne. Wychodząc na balkon, zauważyłam że nie ma routera. Okazało się, że teściowa, wielka przeciwniczka elektroniki, wielka pani widząca spiski we wszystkim, rozwaliła router" - opowiada kobieta. "Nie wiem, czym ona go rozwaliła, ale pojechałam z mężem do galerii, zapytać co dalej. Okazało się że teraz musimy oddać niemała sumę za wypożyczony router, zanim wydadzą nam nowy" - tłumaczy. Teściowa pieniędzy nie chce oddać. Ma swoje powody, żeby pozbyć się urządzenia. Według niej Wi-Fi w mieszkaniu jest niezdrowe. "Mówi, że Wi-Fi wymyślili Amerykanie, którzy chcą nas zniszczyć i wszystkie choroby są spowodowane Wi-Fi. A jak rozwaliła router, to podobno przeszedł jej ból głowy. Z grzeczności oznajmiłam jej tylko, że musi rozwalić jeszcze WiFi każdego sąsiada w 10-piętrowym bloku" - pisze. "Niech mąż pod choinkę kupi jej zwykły telefon komórkowy i po kłopocie" - odpowiedział jej jeden z internautów. "Mieszkacie z nią w jednym mieszkaniu? Dobrze byłoby się wyprowadzić. Jej zachowanie było nienormalne, ale u siebie może sobie pozwalać i nic nie zrobicie" - dodał inny. A wy co doradzilibyście kobiecie?