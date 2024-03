Świetnie się "maskują". Takich dorosłych jest więcej, niż myślimy

Tosia zauważa, że rozmowa z nią nie należała do najprzyjemniejszych, bo ciągle się wierciła, machała nogą i stukała palcami. - Przerywałam innym, zmieniałam temat, byłam głośna, nadmiernie gadatliwa i nie dopuszczałam innych do głosu. Kiedy ktoś coś opowiadał, wstawałam i spacerowałam po pomieszczeniu, wybijając go z rytmu. Bawiłam się telefonem.