Swoop fringe – internet oszalał. Jak prezentuje się najmodniejsza grzywka sezonu?

Co sezon można obserwować zmiany w trendach zarówno w przypadku mody, jak i fryzur. Jeszcze do niedawna triumfy święciła prosta grzywka, którą teraz wyparła asymetryczna wersja swoop fringe. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że pasuje praktycznie do każdego kształtu twarzy.

Swoop fringe pasuje praktycznie do każdego kształtu twarzy. (Getty Images)