Sylwia Grzeszczak poczuła już wiosnę. Jej sweterek to prawdziwy hit

Błyszczące spodnie dla odważnych kobiet

Drugim elementem stylizacji autorki radiowych hitów były jasne jeansy prawdopodobnie z prostymi, nieprzylegającymi do ciała nogawkami. Taki krój to obecnie must have w szafach fashionistek. Dodajmy, że błękitny denim wiosną 2024 roku będzie bił rekordy popularności. Grzeszczak wybrała spodnie pokryte licznymi kryształkami, ponieważ najzwyczajniej w świecie lubi się wyróżniać, a nudne outfity nie są w jej stylu.