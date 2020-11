Syrop z cebuli. Jak zrobić domowe antidotum na wzmocnienie odporności?

Syrop z cebuli według domowej receptury

Pamiętaj, że świeży syrop powinien być przechowywany w słoiku, a dopiero potem lepiej go przelać do mniejszej butelki.

Syrop z cebuli – krótka instrukcja wykonania

1. Na początek obierz i posiekaj obie cebule. Pamiętaj, aby były naprawdę drobno posiekane. Następnie przełóż je do słoika o pojemności 400 ml.

2. Do cebuli dodaj 4 łyżki płynnego miodu (najlepiej lipowego) albo 4 łyżki cukru trzcinowego.

3. Wszystko dobrze ze sobą wymieszaj, a słoik przykryj nakrętką i odstaw na 2-3 doby na parapet.

4. Po tym czasie cebula puści sok – odcedź go i przelej do oddzielnego naczynia lub butelki.

5. Gotowy syrop ma rzadką konsystencję, dlatego trzymaj go w lodówce do 2 tygodni.