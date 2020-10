Nalewka z głogu. Jak przygotować domowy lek na odporność i przeziębienie?

Nalewka z głogu – klasyczny przepis

1. Na początek wsyp owoce do słoja, a spirytus wymieszaj ze szklanką wody. Zalej mieszanką głóg.

2. Nakryj szczelnie naczynie, po czym odstaw na 2 tygodnie, regularnie potrząsając gąsiorkiem.

3. Zagotuj pozostałą część wody z przyprawami, dodaj cukier i gotuj kilka minut.

4. Pilnuj gotującej mieszanki, zdejmując pianę.

5. Zlej alkohol z owoców, po czym wlej do syropu i wszystko wymieszaj.

6. Znowu przelej do słoja, zamknij i odstaw na kilka dni.

7. Na koniec przefiltruj i rozlej do butelek.