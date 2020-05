Szampański blond. Poznaj nowoczesny i najmodniejszy odcień tego sezonu

Szampański blond to nic innego jak mieszanka subtelnych tonów różu, złota i beżu. W zależności od pożądanego efektu końcowego, można uzyskać kolor wpadający w głębszy róż bądź perłowy blond. Wizualnie włosy w szampańskim blondzie sprawiają wrażenie bardzo miękkich w dotyku i naturalnych. Piękne refleksy mienią się w słońcu, co dodatkowo dodaje lekkości fryzurze. Zaintrygowana efektem szampańskiego blondu?

Szampański blond – jak go uzyskać?

Kolor szampańskiego blondu najłatwiej osiągną posiadaczki naturalnie jasnych pasm. Wówczas obędzie się bez dodatkowych ingerencji w strukturę włosa, ale jeśli jesteś szatynką także możesz sobie pozwolić na złociste szaleństwo w postaci szampańskiego blondu. Lepiej jednak poczekać aż salony fryzjerskie ponownie zostaną uruchomione. Jasne pasma w tym najmodniejszym odcieniu charakteryzują się nietypowym balejażem blond, który dodaje fryzurze lekkości, dziewczęcości oraz słonecznych refleksów. Jednym ze sposobów na uzyskanie szampańskiego blondu jest postawienie na nieco ciemniejsze włosy u nasady oraz jaśniejsze partie na końcach. Połączenie platyny, lekkiego odcienia różu i soczystego blondu to wszystko, co w tym sezonie jest najmodniejsze. Co ciekawe, szampański blond nie niszczy aż nadto włosów, ponieważ wygląda bardzo naturalnie i płynnie przechodzi pomiędzy wybranymi odcieniami.