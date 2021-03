Szczęśliwa i spełniona Diane Keaton. Nie żałuje swoich decyzji

Diane Keaton nigdy nie ukrywała, że ślub nigdy nie był dla niej. Wiele lat temu przyznała za to, że jej jedynym pragnieniem było posiadanie dzieci, dlatego też dwoje adoptowała. Aktorka dodała, że to właśnie dzieci są jej miłością życia. Keaton robi wszystko to, na co ma ochotę i nie zamierza się z tego tłumaczyć.

Diane Keaton zawsze potrafi postawić na swoim. Źródło: Getty Images