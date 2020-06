Szczotkowanie włosów. Czy wiesz jak robić to prawidłowo? Zapoznaj się z ważnymi zasadami

Szczotkowanie włosów – jaką wybrać szczotkę?

Pierwszym krokiem w prawidłowym szczotkowaniu włosów jest oczywiście wybór najlepszego przyrządu, czyli właśnie szczotki . Dopasowanie jej do rodzajów włosów to już połowa sukcesu. Zwracaj uwagę na rodzaj włosia, kształt rączki oraz materiał, z jakiego jest wykonana.

Szczotkowanie włosów – o czym warto pamiętać?

Pamiętaj, że warto szczotkować włosy przed snem, a także zawsze przed ich myciem. Natomiast na noc najlepiej związywać pasma w luźny warkocz albo kok. Nigdy nie szczotkuj mokrych włosów, ponieważ są one wtedy bardziej podatne na złamanie i mogą znacznie wypadać. Jeśli twoje włosy są problematyczne, użyj po ich wyschnięciu odżywki i rozczesz pasma grzebieniem. Szczotkowanie włosów powinno się wykonywać, mając głowę lekko pochyloną do dołu – kieruj się od karku po końce, po czym unieś głowę i dokończ wyczesanie pasm od góry do dołu.

Szczotkowanie włosów – dlaczego to istotne?

Oczywiście szczotkowanie włosów nie sprowadza się wyłącznie do ich rozczesania. Przede wszystkim dzięki tej czynności dbasz o stan pasm – powinny być zawsze pięknie rozdzielone i ułożone. Szczotkowanie to także masaż głowy, który znacznie poprawia krążenie i wzmacnia cebulki. Regularne i poprawne używanie szczotki pozwala na równomierne rozprowadzenie naturalnego natłuszczenia pasm. Szczotkowanie włosów to klucz do osiągnięcia zdrowych i błyszczących kosmyków.