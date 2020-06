Rozpuszczone włosy podczas snu. Lepiej tego nie rób, jeśli chcesz je ustrzec przed zniszczeniem

Na pewno dbasz o kondycję swoich włosów poprzez starannie wybraną pielęgnację, ale pewnie często masz rozpuszczone włosy podczas snu? To powszechny błąd, który może skończyć się niezbyt przyjemnymi konsekwencjami dla twoich pasm. Choć może wydawać się to dziwne, spanie w rozpuszczonych włosach przynosi wiele szkód. Co w takim razie robić?

Rozpuszczone włosy podczas snu ocierają się o pościel, przez co ulegają uszkodzeniom. (Getty Images)