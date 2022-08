Sześć zasad wakacyjnego romansu. Często popełniamy jeden błąd

Wakacyjny romans jest ograniczony w czasie. – Błąd, który często popełniają osoby decydujące się na letnie westchnienia miłosne, to oczekiwanie, że romans przerodzi się w długotrwały, poważny związek – uważa edukatorka seksualna Anna Cieślak. – Oczywiście zdarza się, że para, która poznała się na greckiej czy hiszpańskiej plaży, dzieli później życie. Jednak, jeśli decydujemy się na romans, warto podejść do niego lekko, nie nastawiać się na wielkie uczucie. Niektóre osoby, które albo bardzo pragną związku, albo szybko się angażują, mogą łatwo się zakochać, a to oznacza dla nich cierpnie i zawiedzione nadzieje. Nie każdy jest emocjonalnie gotowy na wakacyjną miłość; dodatkowo nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie emocje pojawią się w nas na skutek krótkotrwałej relacji. Warto to rozważyć, bo jak każda sytuacja w życiu, także wakacyjna miłość, ma jasne i ciemne strony oraz może stanowić poważne ryzyko dla stabilności psychicznej.