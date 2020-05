Szewron manicure. Jak samodzielnie wykonać stylizację paznokci w domu?

Szewron manicure to sposób na pomalowanie końcówek paznokci w kształt litery V, a nie na klasyczny półokrąg. Dzięki temu cała stylizacja prezentuje się intrygująco oraz zachwyca kolorystką, ponieważ w tym przypadku nie musisz się ograniczać do tonacji w beżach czy bieli. Szewron manicure wypadnie idealnie, gdy wybierzesz do jego wykonania pastelowe albo neonowe kolory. Sprawdź, w jaki sposób stworzyć idealny wiosenny manicure.