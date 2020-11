Szkoły zamknięte, ferie skumulowane w jednym terminie. "To kwarantanna narodowa pod przykrywką"

–Przeraża mnie, że szkoła będzie zamknięta do 17 stycznia. Poza tym, przez dwa tygodnie zostaniemy bez wsparcia, chociażby w postaci zdalnego nauczania, to jest koszmar – mówi w rozmowie z WP Kobieta Paulina, matka trójki dzieci. Z kolei Ewa dodaje, że decyzja premiera to "kwarantanna narodowa pod przykrywką", a najbardziej przeraża ją fakt, że dzieci na kolejne tygodnie pozostaną zdane na komputer i konsolę.

Na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił najnowsze obostrzenia mające na celu zminimalizowanie wyjazdów, spotkań, aby przerwać łańcuch zakażeń. Zmieniony został termin ferii zimowych, zapowiedziane ograniczenia w okresie świątecznym.

– Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (...) 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie – między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia – powiedział premier na konferencji prasowej.

Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym terminie. – By nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza – powiedział.

"Co z urlopami. Co z zasiłkami? Kto zajmie się dziećmi?"

Rodzice dzieci w wieku szkolnym uważają, że decyzja pogłębi u nich problemy psychiczne, bo zamiast uczyć się życia w społeczeństwie, już teraz całe dnie spędzają przed ekranem. Ferie miały być dla nich czymś w rodzaju złapania drugiego oddechu. Wprowadzone dla wszystkich w jednym terminie rodzą wiele pytań. O urlopy w pracy, o zasiłek opiekuńczy, czy o to, co robić z dziećmi przez dwa tygodnie w domu, skoro nie będzie w tym czasie zdalnej nauki.

– Najgorsze jest to, że siedzimy zamknięci w domach od tak dawna. Choć staramy się urozmaicać dzieciom czas grami, wspólną zabawą, rozmowami, to jednak nadal są to cztery ściany pokoju. Gdy widzę ich radość, gdy w weekend wyjeżdżamy do lasu za miasto, to widzę, jak bardzo brakuje nam wszystkim przestrzeni – zauważa Ewa, mama dwóch chłopców.

Dodaje, że nawet jeśli dziecko ma lat 16, czy 18, to i tak nie może spędzić ferii zamknięty w domu.

– Nie odetniemy go od internetu, z domu nie wyjdzie do godz. 16 bez opiekuna, więc jakie ma wyjście oprócz gadania z kumplami przez telefon i grania na konsoli? Nie wspomnę już o psychice. W naszej szkole pojawiła się informacja, że już kilkanaście dzieci jest na farmakologii, bo tak źle znoszą izolację. Mają depresję, stany lękowe. Zamknięcie ich na kolejne 2 miesiące, może być dla niektórych po prostu zbyt wielkim obciążeniem – irytuje się matka.

40-latka obawia się, że teraz w pracy będzie walka o urlopy. – U mnie w dziale pracują właściwie sami rodzice, są też samotne matki. Jak to podzielić, czy to rząd wziął pod uwagę? Czy będzie jak w dostępie do przedszkoli, że samotne matki i ojcowie będą pierwsi w kolejce? A może pełne rodziny będą musiały wytypować tylko 1 osobę, która zajmie się dziećmi? W sumie premier nie powiedział, ale może będzie tak jak z zasiłkami, że będą przyznawane tylko rodzicom dzieci do 8. roku życia, bo przecież dziecko 9-letnie może ferie spędzić samodzielnie z pilotem w ręku? – pyta Ewa.

"Nie ma żadnej alternatywy"

W podobnym tonie wypowiada się Paulina. – Przeraża mnie, że szkoła będzie zamknięta do 17 stycznia. Poza tym, przez dwa tygodnie zostaniemy bez wsparcia, chociażby w postaci zdalnego nauczania, to jest koszmar. Jeżeli chodzi o same ferie i wyjazdy, spodziewałam się tego. Nie nastawiam się też na żadne zimowiska, choć co roku planujemy odpoczynek poza Warszawą – mówi w rozmowie z WP Kobieta, Paulina.

Matka trójki dzieci już od trzech tygodni siedzi zamknięta w domu ze względu na to, że chorowała na koronawirusa. Wizja kolejnych tygodni z dziećmi, plus ferii bez wsparcia, ją "dołuje".

– Dzieci zostaną pozostawione same sobie, a potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Nie ma żadnej alternatywy co mogłyby robić przez te 2 tygodnie. Świetlice, jak rozumiem będą pozamykane. Zwyczajnie żal mi moich dzieci. Od początku roku siedzą "same", w wakacje miały możliwość wyjazdu i złapania oddechu i później znów zamknięcie. Boję się o ich psychikę. Nie wiedzą co się dzieje. Nie rozumieją dlaczego siedzą w domu. Zaburzony został schemat – mówi 34-letnia matka.

Podsumowuje, że ferie i wakacje to okres, na który się czeka. Coś magicznego, wyjątkowego. Skumulowanie terminów i apel o pozostanie w domach zaburza schemat, który był dla dzieci i rodziców "świętością".

– Statystycznie nie wszyscy wyjeżdżali, ale dla dzieci największą wartością w feriach był odpoczynek od zajęć szkolnych. Oczywiście w momencie pandemii wspaniale byłoby zmienić otoczenie, wynieść się z domu, spędzić aktywnie czas, ale pytanie, czy w ogóle to byłoby realne – zauważa psycholog Joanna Żółkiewska. Podkreśla, że przesyt internetu jest problemem i odpocząć wypadałoby od niego. – Problemem nie jest sam wyjazd, ale brak możliwości organizowania się, spędzania czasu na rywalizacji sportowej, nie będzie ferii w mieście – mówi.

Nauka i spotykanie się z przyjaciółmi w sieci to jest dylemat, który rodzi w rodzicach niepokój. – Opieka psychologiczna w Polsce jest słaba, bo jej nie ma. W wielu szkołach brakuje psychologów, albo jest jeden na 600 uczniów. Teraz ten problem braku wsparcia psychologicznego jest widoczny i wszyscy sobie uświadomili, jakie to jest ważne – mówi ekspertka.

– Komentarze, że rozpieściliśmy młode pokolenie, nie są dobrą metodą na zmianę, trzeba wesprzeć dzieci, one tego potrzebują. Jako społeczeństwo nie jesteśmy jednak na to gotowi, nie spotkałam się z akcją, która oferowałaby darmowe porady dla młodzieży, a one byłoby cenne – podsumowuje.