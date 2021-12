Szpital odmówił aborcji, powołując się na opinię Ordo Iuris. Będzie pozew

- Że zrozumieją, że ta tragedia to jest krok za daleko, że to jest o tą jedną tragedię za dużo i kobietom będzie łatwiej uzyskać pomoc w szpitalu. Ale tak się nie stało. Kobietom dalej jest trudno uzyskać dostęp do legalnej aborcji - mówi Krystyna Kacpura. Dodaje, że codziennie do Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dzwoni co najmniej kilka kobiet, ich mężowie, partnerzy, zrozpaczeni, bo nie uzyskali pomocy w szpitalu.