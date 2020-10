Szpital zwrócił się do zakonnic o pomoc. Chodzi o opiekę nad pacjentami z Covid-19

Sytuacja w oddziale zakaźnym gorzowskiego szpitala jest dramatyczna. W tej chwili przebywa tam 96 pacjentów, w tym 65 pensjonariuszy Domu Kombatanta w Zielonej Górze. W ostatnich dniach pogorszył się stan zdrowia dwojga z nich. Jedna została podłączona do respiratora. Jak dowiadujemy się ze strony placówki, brakuje już rąk do pomocy.

W tej chwili potrzebne są osoby do wykonywania czynności pielęgnacyjnych, przy których nie jest wymagane wykształcenie pielęgniarskie. Chorują również lekarze. Dlatego zwrócono się o wsparcie do sióstr zakonnych, a dokładnie do Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.