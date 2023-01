Szturm na siłownie. Pracownicy narzekają na jedno

Motywacja, by więcej się ruszać zwykle przychodzi wraz z nowym rokiem. Najbardziej oczywistym wyborem okazuje się kupienie karnetu do klubu fitness lub na siłownię. Pracownicy placówek rekreacyjnych co roku obserwują to samo. - Widać, które osoby to "świeżaki", które przychodzą na fali postanowień noworocznych – opowiada Ewelina (imię zmienione), trenerka siłowni w niewielkim mieście. - Te osoby chciałby ćwiczyć, ale nie za bardzo wiedzą jak. Zwykle okupują maszyny do treningu cardio, bo słyszały, że "ponoć spala tłuszcz szybciej" - mówi.