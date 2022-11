Spryskaj nim ubrania. Będą świeże jak prosto z pralki

Domowej roboty odświeżacz do tkanin

Brzydkie zapachy zneutralizuje odświeżacz do tkanin, który łatwo przygotujecie w domu. Potrzebujecie do tego butelki z atomizerem, wody, soku z cytryny i ulubionego olejku eterycznego. Wszystkie płynne składniki wlejcie do pojemnika, zamknijcie go i delikatnie potrząśnijcie.