Szymon Hołownia boi się o żonę. "Nie chcę, by poszła na wojnę"

W 2013 roku trafiła do 23. jednostki Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim i została przydzielona do latania myśliwcami MiG-29. "Kiedy poleciałam pierwszy raz na lot samodzielny to poczułam, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, i że nikt mnie nie przekona, że tak nie jest" – wspominała w reportażu dla "Faktów" TVN.