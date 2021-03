Terlikowski o karach za tuszowanie pedofilii

Gościem programu "Newsroom" był katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. Rozmówca był pytany o to, co sądzi o nałożonych karach dla arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupa Edwarda Janiaka. Dziennikarz przyznał, że znacznie lepszą karą byłoby pozbawienie ich funkcji biskupich i kapłańskich albo wydalenie ich ze stanu duchownego. "Moim marzeniem i pragnieniem jest, żeby wtedy, kiedy odbywał się ingres arcybiskupa Wojdy do archikatedry oliwskiej w Gdańsku, żeby zamiast czułych pożegnań wobec arcybiskupa Głódzia, padły bardzo jednoznaczne słowa "przepraszam" wobec ofiar, wobec mobbowanych księży" - przyznał Terlikowski.

