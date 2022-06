Ta koszula to must have na lato. Chodzi w niej m.in. Agnieszka Woźniak-Starak

Stworzenie idealnej, letniej garderoby to niełatwa sztuka. Ubrania na gorące dni muszą być przede wszystkim przewiewne i wygodne. Ale jak sprawić, by stworzone z nich stylizacje robiły wrażenie? Czasem nie trzeba podążać za trendami, by wyglądać modnie. Istnieją bowiem takie elementy garderoby, w których co roku będziemy prezentować się perfekcyjnie. Jednym z nich jest bez wątpienia lniana, biała koszula. To absolutny must have na lato.