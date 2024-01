Ta roślina powinna być w każdym domu. Oczyści powietrze z toksyn

Juka gwatemalska, znana również jako yucca guatemalensis lub yucca elephantipes, to popularna roślina domowa i ogrodowa pochodząca z Ameryki Środkowej. Wygląda egzotycznie, będzie pasować do każdego wnętrza. Nie każdy wie, że należy do rodziny agawowatych. Ma długie i sztywne liście, które wyrastają z grubego, często drewniejącego pnia. Liście są zwykle zielone, choć mogą mieć różne odcienie lub wzory. Trzeba uważać przy jej pielęgnacji, bo listki są ostre, więc można się zranić.