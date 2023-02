Ta stylizacja to synonim klasy. Eva Longoria tańczy na TikToku z... ciążowym brzuszkiem

Filmik Evy Longorii z ciążowym brzuszkiem stał się viralem na TikToku

Ostatnio na tej drugiej platformie Eva Longoria opublikowała filmik, który stał się absolutnym viralem. Dlaczego? Być może dlatego, że gwiazda tańczy do słynnego w ostatnich tygodniach hitu Shariry, a może dlatego, że wywija przy okazji sporym ciążowym brzuszkiem. "To prawda czy charakteryzacja?" – zaroiło się od pytań w sekcji komentarzy. Na nagraniu, które Longoria zamieściła w sieci kilkanaście godzin wcześniej, nie ma śladu po zaawansowanej ciąży. Jest to zatem albo charakteryzacja do nowej produkcji albo stare wideo (jej najmłodsze dziecko ma 4 lata).