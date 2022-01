Tadeusz Muller stracił dom. Syn Magdy Gessler jest załamany

Dom nie uległ całkowitemu zniszczeniu

Jak się okazuje, budynek nie jest doszczętnie zniszczony. Jak poinformowały służby, konstrukcja główna budynku nie spłonęła całkowicie, "ale w znacznej części jest nadpalona". Muller twierdzi jednak, że nie był jeszcze na miejscu zdarzenia, ponieważ jest "zdruzgotany tym, co się stało". Pożar jego posiadłości gasiło 11 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, czy to, co zostało z drewnianej chaty, da się jeszcze odbudować.