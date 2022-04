Tak Andrzej Duda podróżował po Ukrainie. Są zdjęcia z luksusowego wagonu

Prezydent Duda z wizytą w Kijowie

Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim powiedział: "Jeżeli ktoś wysyła samoloty, żołnierzy, żeby bombardowali osiedla, mordowali cywilów, to nie jest wojna, to jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm. To oblicze wojny, z którym nie jesteśmy w stanie i nie możemy się pogodzić".