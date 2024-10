Tak ciało kobiety reaguje na stosunek. Wiele ma podobne objawy

W trakcie lub po stosunku wiele kobiet doświadcza bólu w podbrzuszu. Może to być delikatne uczucie przypominające tępy ból albo skurcze. Skurcze macicy wywołane uwalnianiem oksytocyny, zazwyczaj nie są groźne, o ile pojawiają się sporadycznie. Jeżeli jednak bóle stają się regularne, należy skonsultować z ginekologiem.

Może się okazać, że to dyspareunia , czyli nawracająca dolegliwość bólowa. Według danych przekazanych przez Justynę Kordowiecką-Żmijewską, cierpi na nią od 10 proc. do 20 proc. populacji żeńskiej i około 5 proc. męskiej.

Lek. Zuzanna Kowalska podkreśla, że kobiet, które cierpią z powodu bólu pochwy może być jednak więcej. "Szacuje się, że permanentnie doświadcza go ok. 40 proc. kobiet" - podkreśla w artykule na stronie wylecz.to.

Lekkie pieczenie lub kłucie po seksie, które nasila się przy oddawaniu moczu, zazwyczaj nie oznacza infekcji dróg moczowych. Przyczyną mogą być obrzęki tkanek pochwy czy nadaktywność dna miednicy . Obtarcia skóry zwykle znikają same, ale gdyby podrażnienia nie ustępowały, warto skonsultować się z lekarzem.

