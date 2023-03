Tak Dagmara Kaźmierska wygląda po diecie i zabiegu. Zapozowała w bikini

Co robi Kaźmierska na plaży? Okazało się, że powód może zaskoczyć - "królowa życia" postanowiła rozpocząć przygodę z kitesurfingiem. "Jeszcze mnie tam diabli nie widzieli. Przymiarki do kitesurfingu. Trochę się cykam, ale MUSZĘ - co by do kostuchy powiedzieć: ŻYCIE MIAŁAM PETARDĘ, MOŻESZ STARĄ ZABIERAĆ" (pis. oryg.) - pochwaliła się internautom.