Tak Kalczyńska ubrała się do "DDTVN". Nie wiadomo, na co patrzeć – sukienkę czy buty

Anna Kalczyńska w wiosennej sukience

Anna Kalczyńska wystąpiła przed kamerami w sukience midi z długimi rękawami i szerokim kołnierzykiem. To czarno-żółty model w drobny wzór, który przypomina plamki farby. Wszystko wskazuje na to, że sukienki, które są niczym zapełnione abstrakcyjną koncepcją płótna, weszły w tym sezonie do mody.