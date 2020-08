Tak księżna Kate podpisuje się w mailach. Królewskie tytuły zostawia na inne okazje

Księżna Kate udostępniła zrzut ekranu e-maila, który wysłała do sędziów konkursu fotograficznego "Hold Still". Przy okazji zdradziła, jak podpisuje się w tego typu wiadomościach. I choć być może jest to zabieg PR-owy, to fani uważają, że podpis jest uroczy i niezwykle pasuje do księżnej.