Tak mieszka architektka z "Naszego nowego domu". W środku nie brakuje zieleni

"Nasz nowy dom" to hit Polsatu, który przyniósł ekipie Katarzyny Dowbor ogromną rozpoznawalność. Nic więc dziwnego, że fani programu są ciekawi, co dzieje się w życiach prywatnych poszczególnych osób, na co dzień zajmujących się szukaniem najlepszych rozwiązań dla kolejnych rodzin. Marta Kołdej to architektka, która z Katarzyną Dowbor działa od kilku lat. Jak wygląda mieszkanie projektantki wnętrz?