Tak Polacy potrafią zachowywać się podczas kolędy. Franciszkanie opisali swoje doświadczenia

Tak Polacy potrafią zachować się podczas kolędy

Oprócz porad, co powinno się znaleźć na stole, Franciszkanie zwrócili uwagę na czas, jaki mogą poświęcić jednej rodzinie. Zwykle mieści się to w przedziale 10-15 minut. "Jeśli nasi parafianie życzą sobie dłużej porozmawiać, pobyć w obecności kapłana czy też ugościć go – należy wtedy umówić się w dogodnym dla obu stron terminie" - można przeczytać na stronie.