Tak traktował ją mąż. Rozwiodła się jako "półdziewica"

Hanka Bielicka wiedziała, że mąż ją zdradza

Hanka Bielicka przez długi czas była kojarzona ze swoim mężem. Kiedy role się jednak odwróciły i to on był "mężem swojej żony", Jerzy Duszyński nie mógł się z tym pogodzić. W końcu zaczęli się mijać. Rzadko kiedy mogli spędzać ze sobą czas jako małżeństwo. To właśnie to miało spowodować, że Duszyński przestał być wierny swojej ukochanej.