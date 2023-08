Tak ubrała się na rozpoczęcie roku szkolnego córek. Fanka nie wytrzymała

Żona Piotra Rubika odpowiedziała na komentarz zatroskanej fanki: "Ja do szkoły nie idę". Co więcej, celebrytka wielokrotnie już podkreślała, że w Miami panuje ogromny luz, co do stylizacji, w których mieszkańcy prezentują się na co dzień. Kobieta nie tylko zrezygnowała z makijażu, ale także stawia na lekkie ubrania, dzięki którym uda jej się przetrwać upalne dni.