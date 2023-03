Tak ubrana poprowadziła "PnŚ". Sukienka Opczowskiej to wiosenny hit

Stylizacje prowadzących z programów porannych, czyli tzw. "śniadaniówek", są niekończącym się źródłem modowych inspiracji. Teraz prezenterki coraz śmielej zakładają wiosenne looki , by wprowadzić widzów w nieco cieplejszy klimat.

Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak lansowała "marshmallow pink" , tj. jasny odcień różu, a teraz na horyzoncie pojawił się inny delikatny kolor pastelowy. Chodzi o chłodny błękit zwany "baby blue" . Do piątkowego wydania "Pytania na śniadanie" wybrała go Małgorzata Opczowska, której styl rozwija się w bardzo dobrym kierunku.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!