Taką pomoc oferują potrzebującym. Ukraińcy stoją w gigantycznych kolejkach

Od dwóch miesięcy liczne polskie organizacje, a także osoby prywatne angażują się w pomoc dla potrzebujących Ukrainek i Ukraińców, których życie wywróciło się do góry nogami. Z kolei oni potrafią stać w kolejkach nawet kilka godzin, by dostać potrzebne do życia artykuły. Serię zdjęć z takimi właśnie scenami opublikowała na swoim instagramowym profilu Fundacja ADA.