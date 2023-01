Takie są osoby urodzone w styczniu. Łączy ich jedna trudna cecha

Osoby urodzone w styczniu są ambitne. To ich główna cecha

Koziorożce, jak i Wodniki to jedne z najbardziej ambitnych znaków zodiaku. Różnią się w podejściu - Koziorożce twardo stąpają po ziemi, są bardzo konkretne i często mają analityczne zdolności. Z kolei Wodniki cechują się marzycielstwem i skłonnością do bujania w obłokach. Mało osób jest tak kreatywnych jak one. Mimo takich skrajności, osoby urodzone w styczniu za wszelką cenę starają się nieustannie sięgać po więcej - zarówno w obszarach edukacyjnych czy zawodowych, jak i w życiu prywatnym i w relacjach. Niestety czasem może to być dla nich wyniszczające.