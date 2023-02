Takiego domu jeszcze nie było. "Chciałam wyciągnąć sztukę z muzeów"

Jestem przyzwyczajona do wielozadaniowości, to jest wpisane w mój zawód, mimo wszystko jednak połączenie aktywności zawodowej z macierzyństwem i budową domu, co musiałam nadzorować kilka razy w tygodniu, okazało się ogromnym wyzwaniem, najbardziej wymagającym projektem w moim życiu, zwłaszcza dla osoby, która robiła to po raz pierwszy - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Joanna Hawrot.