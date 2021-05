Tallulah Willis nie mogła znieść podobieństwa do ojca. Winiła się za wygląd

Niedawno za pomocą Instagrama 27-latka zdecydowała się na małą dyskusję związaną z tym, co to znaczy wychowywać się w cieniu hollywoodzkiej pary gwiazdorskiej. Nim kobieta przeszła do szczegółowych wynurzeń, zaznaczyła, że boryka się z zaburzeniem zwanym dysmorfofobią, czyli narastającym niezadowoleniem ze swojego fizycznego wyglądu i dostrzeganiem defektów, których nie ma.