Gej adoptował dziewczynkę z zespołem Downa. Włoch przełamał stereotyp

Dzięki zmianie przepisów we włoskim prawie od 2017 roku, osoby samotne albo pozostające w nieformalnym związku mają możliwość adopcji dziecka. To właśnie ten zapis wykorzystał 42-letni Luca, który od dawna marzył, aby zostać ojcem. Jego największe pragnienie okazało się możliwe do spełnienia.