Tancerz odtworzył kultową scenę z "Dirty Dancing". Nie potrzebował do tego partnerki

Wharton podjął wyzwanie i efekty opublikował w swoich mediach społecznościowych. "Zrobiłem to tylko po to, żeby rozbawić przyjaciół" – wyznaje 33-latek w rozmowie z Yahoo Life.

Słynny taniec z "Dirty Dancing" odtworzony w trakcie kwarantanny

Wharton wyznał, że początkowo chciał odtworzyć scenę z "Dirty Dancing", w której wcielająca się w rolę "Baby" Jennifer Grey trzyma arbuza tańcząc w klubie i spotyka Johny'ego Castle po raz pierwszy. Okazało się to jednak zbyt trudne do zaaranżowania w samotności, dlatego finalnie wybrał choreografię, którą każdy kojarzy z kultowym przebojem "Time of my life".