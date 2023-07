Tanie wakacyjne gry dla całej rodziny. Ruch, zabawa i rywalizacja

Jakie są zasady gry? Do zabawy służą kule z metalu, których średnica wynosi od 70,5 do 80 mm, a waga mieści się w przedziale od 650 do 800 g. W grze chodzi o to, by umieścić swoje bule jak najbliżej świnki. Zasady dopuszczają uderzanie w bule przeciwnika, a nawet przesunięcie świnki swoją bulą. Jeżeli chcecie grać zgodnie z obowiązującymi zasadami, to pole do gry powinno mieć 15 m długości i 4 m szerokości.