WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Tchibo Cafissimo – kawa jak z kawiarni w Twoim domu! Nie wyobrażasz sobie dnia bez filiżanki aromatycznej kawy? Jeśli nie możesz wyjść do kawiarni, nie oznacza to, że musisz rezygnować z ulubionych smaków. Dzięki ekspresowi na kapsułki Tchibo Cafissimo, w domowym zaciszu przygotujesz pyszną kawę, która zachwyci cię smakiem, jak ta z kawiarni! Uwielbiasz intensywne espresso? Rozsmakowujesz się w tradycyjnej kawie przelewowej? A może wolisz kawę smakową – z orzechową, jagodową albo karmelową nutą? Wybierz odpowiednie kapsułki i do dzieła! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Tchibo Cafissimo – kawa jak w kawiarni Nie tak łatwo rozstać się z codziennymi przyzwyczajeniami. Ulubioną kawę można wypić nie tylko w kawiarni, ale też we własnym domu. Co ważne, żeby ją przygotować, nie ma potrzeby zakupu niebotycznie drogiego sprzętu o ogromnych rozmiarach ani żmudnych godzin spędzonych nad obsługą urządzenia. Ekspres na kapsułki Cafissimo to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie potrafią rozstać się, choćby na jeden dzień, z czarnym napojem. Już naciśnięcie jednego przycisku wystarczy, żeby przygotować doskonałą w smaku kawę. materiał klienta Ekspresy Cafissimo – nowe doznania kawowe W ekspresach na kapsułki Tchibo został opatentowany trójciśnieniowy system parzenia kawy. Oznacza to, że Espresso, Cafe Crema i kawę filtrowaną można przygotować samodzielnie w domu, pod optymalnym ciśnieniem – wystarczy wcisnąć jeden przycisk. W Tchibo, wybór ekspresów do kawy na kapsułki jest bardzo duży. Od modelu Mini, o minimalistycznym designie, przez nowoczesny i prosty w obsłudze model Easy, aż po wszechstronne ekspresy z funkcją spieniania mleka, jak np. model LATTE o eleganckim wyglądzie. Co ważne, w wybranych modelach Cafissimo można dowolnie zmieniać intensywność naparu. Dzięki prostej obsłudze i szybkim działaniu, nawet najbardziej zapracowani nie będą mieć problemu z przygotowaniem ulubionego napoju. Wybierz swój ekspres Cafissimo i ciesz się smakiem idealnej kawy, kiedy tylko zechcesz! materiał klienta Kapsułki Cafissimo – doskonała kawa na każdy nastrój W kapsułkach Cafissimo zawsze jest zamknięta w 100% Tchibo Arabica. Formuła szczelnie zamkniętych kapsułek sprawia, że kawa uwalnia swój wyjątkowy aromat dopiero podczas procesu parzenia. To właśnie kapsułki dają dostęp do zawsze świeżo zmielonej kawy, która zachwyca swoim smakiem i aromatem. Bogactwo dostępnych kapsułek Cafissimo sprawia, że nawet najbardziej wybredni kawosze znajdą w ofercie Tchibo coś dla siebie. Z czego można wybierać? W ofercie kapsułek Cafissimo znalazły się, m.in.: • Barista Edition Espresso – espresso z delikatną, orzechową nutą,

• Barista Edition Caffè Crema – kawa o aromacie z nutą jagód, palona w tradycyjny, bębnowy sposób,

• Espresso Caramel – espresso z delikatną, w pełni naturalną, karmelową nutą,

• Coffee Ethiopia – kawa pełna kwiatowych aromatów. materiał klienta Tchibo przygotowało również propozycję dla osób, które jeszcze nie odkryły swojego ulubionego smaku. To zestaw próbny z 8 kapsułkami. Dzięki niemu można skosztować kaw z różnych zakątków świata (Etiopii, Indii, Kolumbii czy Brazylii) o różnej intensywności: od delikatnych, po te o mocnym aromacie. materiał klienta Warto przy tym zaznaczyć, że kawa, z której produkowane są kapsułki, pochodzi jedynie z certyfikowanych upraw. Wszystko dlatego, że dla Tchibo tak samo liczy się jakość pozyskiwanych ziaren, jak i godne warunki życia i zatrudnienia farmerów kawy. Należy również podkreślić, że materiał, z którego są tworzone kapsułki, podlega recyklingowi. Dzięki temu, Tchibo chroni klimat i dba o ekologię. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze