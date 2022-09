Te jesienne kurtki damskie najlepiej sprawdzą się w chłodne dni. Trzy modele, w których nie zmarzniesz

Co je łączy? Są nie tylko ciekawą bazą codziennych stylizacji, ale też ciepłym i praktycznym okryciem wierzchnim na chłody. Modele lżejsze od puchówki, a jednocześnie cieplejsze od ramoneski świetnie sprawdzą się na przełomie sezonów. W dodatku pasują i do ulubionego dresu, i do klasycznej koszuli. Tylko w ostatnich sezonach postawiły na nie między innymi Katarzyna Cichopek czy Kasia Tusk.