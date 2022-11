Te kobiety pożegnały się z maszynkami do golenia. Z dumą pokazują włoski na nogach i pod pachami

Dlaczego kobiety zaczęły golić nogi?

Moda na gładkie kobiece ciało przybyła do Polski z Zachodu, ale jej prekursorkami były mieszkanki Egiptu. Pielęgnowały one swoje ciała tak, by dostosować ją do lokalnego klimatu - wysokich temperatur i niskiego poziomu wilgotności. Amerykanki i Europejki uległy tym zwyczajom i ta praktyka została wpisana we współczesny kanon piękna. Teraz niewiele kobiet może sobie wyobrazić życie, bez depilacji. Okazuje się, że przecież może być inaczej. Golenie nóg i pach to nie jest konieczność.