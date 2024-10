Te nawyki wydłużają życie. Punkt trzeci daje do myślenia

Co może mieć wpływ na długość naszego życia? Okazuje się, że lista jest naprawdę długa. Oprócz zdrowia liczy się również to, jak o siebie dbamy, a nawet co robimy. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Chyba każdy z nas chciałby poznać sekret długowieczności. Serwis Forsal.pl, powołując się na CNBC, przedstawił listę rzeczy, o które należy zadbać, chcąc dożyć stu lat. Okazuje się, że ogromny wpływ na to mogą mieć nasze codzienne przyzwyczajenia i nawyki. O co w takim razie zadbać, by zwiększyć swoje szanse na dożycie do naprawdę późnej starości? Sprawdźcie.

Sekrety długowieczności

Nikogo chyba nie zaskoczy fakt, że to zdrowa, zbilansowana dieta to podstawa. Ma ona bowiem ogromny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również samopoczucie. Informację tę zdaje się potwierdzać pochodzący z Wielkiej Brytanii stuletni William, o którym artykuł niedawno pojawił się w Business insiderze.

Mężczyzna nie ukrywa, że stara się nie jeść przetworzonej żywności. Co więcej, poleca także regularne spożywanie sardynek, które dostarczają organizmowi wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania substancji, takich jak potas oraz kwasy omega-3.

Kolejnym punktem, dzięki któremu mamy szansę długo żyć, jest aktywność fizyczna. To ważne, aby codziennie się ruszać. Wspomniany wcześniej stulatek nie tylko spaceruje, ale również podnosi ciężary.

Co ciekawe, nie mniej ważne są w tym przypadku także kwestie psychologiczne. Niektórzy uważają bowiem, że wiara w coś, np. w Boga lub konkretną filozofię życiową, może wydłużać życie.

Zdaniem Brytyjczyka dobrze jest także próbować różnych rzeczy w życiu, które sprawiają nam radość. Właśnie dlatego często zmieniał ścieżkę swojej kariery.

Ile wynosi biologiczny wiek człowieka?

Nawet jeśli bardzo byśmy tego chcieli i robili wszystko, co w naszej mocy, nie będziemy żyć wiecznie. Okazuje się, że naukowcy ustalili, ile obecnie wynosi biologiczny wiek człowieka. Profesor Jan Virg z Albert Einstein College of Medicine w rozmowie z "New Scientist" przyznał, że na ten moment to ok. 115 lat.

