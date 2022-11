Te trzy znaki zodiaku muszą uważać. Rok 2023 zalezie im za skórę

Oj, drogie Panny, wiele z was lubi ocenić drugą osobę lub sytuację, zanim dokładnie przyjrzy się problemowi z każdej strony. To właśnie przez takie zachowanie rok 2023 może przyjąć nieoczekiwany obrót. Zamiast spieszyć się z wyciąganiem wniosków, skupcie się na tym, co dobrego dzieje się w waszym życiu, jakich macie życzliwych wokół siebie ludzi. Uważnie pilnujcie tych długodystansowych relacji i... finansów. W drugiej połowie roku mogą one bowiem nieco ucierpień.