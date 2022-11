Chcesz pożyczyć pieniądze? Na te znaki zodiaku nie licz

"Pożyczaj to zły obyczaj" to ich życiowe motto. Strzelce bardzo skrupulatnie prowadzą domową księgowość i potrafią właściwie zainwestować każdy grosz. Nie zgadzają się na pożyczki i sami nigdy o takowe nie proszą. Wiodą skromne życie; wolą czuć, że posiadają bezpieczną poduszkę finansową, niż chodzić od restauracji do restauracji.