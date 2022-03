Te wyznania poruszają do łez. Co powiedziałyby więźniarki z Salwadoru swojej rodzinie po raz ostatni?

Poruszające słowa więźniarek z Salwadoru

Ledwie kryje łzy, ale decyduje się mówić. - Mam na imię Elizbeth. Mam nadzieję, że moje dzieci słyszą to, co teraz im przekazuję. Jefferson i Miquel, pytam was prosto z mojego serca, czy mi wybaczycie. Minęło 17 lat odkąd was ostatnio słyszałam, ale już niedługo będę wolna. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Kocham całym sercem - mówi pierwsza z więźniarek stających przed kamerą.