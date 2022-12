Tegorocznego sylwestra wielu Polaków spędzi w domu. Inflacja jest odczuwalna

Hania też świętować będzie w domu. – Zapraszam znajomych. Nikt w tym roku nigdzie nie wychodzi ani nie wyjeżdża, więc uznaliśmy z narzeczonym, że to dobra okazja, aby spotkać się w większym gronie. Ostatnio to nie wychodziło, bo wiecznie ktoś był w rozjazdach lub miał jakieś plany. Może więc nawet dobrze się składa, że każdy zostaje na miejscu, bo przynajmniej będzie można pobawić się razem – wyjaśnia Hania, dodając, że sąsiedzi (mieszka w wieżowcu na dużym osiedlu) już martwią się, jak będzie wyglądał w tym roku 31 grudnia. – Sąsiadka mi ostatnio powiedziała, że skoro wszyscy planują zostać w domach, to będzie ciężko wytrzymać – przez głośną muzykę, hałas itp. W naszej klatce mieszka dużo młodych osób, a sylwester miejski w tym roku się nie odbędzie. Na szczęście to tylko jedna taka noc.