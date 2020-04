Ten błąd popełniamy, zdejmując rękawiczki. Lekarz wyjaśnia, jak zrobić to poprawnie

"Wyjmujemy je, dopiero kiedy mam wejść do sklepu. Traktujemy to tak, że, jak mam założyć te rękawiczki, to nie dotykamy siebie i swoich rzeczy, ale dotykamy obce rzeczy, które potencjalnie mają na sobie wirusy" – upomina Magdalena Krajewska. "Całego opakowania rękawiczek nie będziecie przy sobie nosić, dlatego warto mieć je na przykład w jakimś woreczku, mamy czyste ręce i zakładamy rękawiczki. Rękawiczką nie dotykamy siebie" – dodaje, prezentując, w jaki sposób należy poprawnie je założyć.

Lekarz podkreśla, że w momencie, gdy mamy na sobie rękawiczki, nie powinniśmy dotykać siebie i swoich rzeczy, ale tylko rzeczy obce. W momencie, gdy podejdziemy do kasy i zapakujemy wszystkie towary w reklamówki, możemy zdjąć rękawiczki. Należy zrobić to przed zapłaceniem, gdyż, sięgając do portfela, również dotykamy naszej własności. Pierwszą rękawiczkę należy zdjąć odginając jej brzeg i wywijając na drugą stronę, następnie należy zrobić to samo z drugą, pilnując, by nie dotykać jej zewnętrznej części.