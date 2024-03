Ten kolor przyciąga pieniądze oraz życzliwych ludzi. Pamiętaj o nim w Wielką Sobotę

Co włożyć do koszyczka? Drobiazgi mają znaczenie

Żółty jest ciepłym, jasnym, jaskrawym kolorem kojarzonym z radością, optymizmem i życiową energią. Poprawia nastrój i sprawia, że weselej patrzymy na otaczający nas świat. Pobudza też kreatywne myślenie, które pozwala lepiej radzić sobie z problemami, dlatego ogólnie dobrze jest się nim otaczać na co dzień. Ubranie to jednak nie wszystko, istotna jest również zawartość wielkanocnego koszyczka, który ze sobą niesiemy. Oprócz ustalonych pokarmów, które dyktuje tradycja, warto uzupełnić go o kilka drobiazgów na szczęście.